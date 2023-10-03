Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kayserispor evinde kaybetmiyor

Ajans Haberleri
  • 03.10.2023 16:22
  • Giriş: 03.10.2023 16:22
  • Güncelleme: 03.10.2023 16:22
Kaynak: DHA
Kayserispor evinde kaybetmiyor

Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 4 maçı evinde oynayan Kayserispor, henüz iç sahada maç kaybetmedi.

Sezona evinde Galatasaray maçı ile başlayan Kayserispor, bu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. 3'üncü hafta Samsunspor’u konuk eden ve müsabakayı 2-1’lik skorla kazanan Kayserispor 5’inci hafta ise sahasında Gaziantep FK’yı ağırladı.

Gaziantep ekibini 2-0’lık sonuçla mağlup eden sarı-kırmızılar son olarak dün Başakşehir FK'yi konuk etti.

İstanbul ekibi ile golsüz berabere kalan Kayserispor bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçın 2’sini kazanan Kayserispor 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Kayseri ekibi 7 haftada tek yenilgisini Beşiktaş deplasmanında aldı.

BirGün'e Abone Ol