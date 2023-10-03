Kayserispor evinde kaybetmiyor

Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 4 maçı evinde oynayan Kayserispor, henüz iç sahada maç kaybetmedi.

Sezona evinde Galatasaray maçı ile başlayan Kayserispor, bu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. 3'üncü hafta Samsunspor’u konuk eden ve müsabakayı 2-1’lik skorla kazanan Kayserispor 5’inci hafta ise sahasında Gaziantep FK’yı ağırladı.

Gaziantep ekibini 2-0’lık sonuçla mağlup eden sarı-kırmızılar son olarak dün Başakşehir FK'yi konuk etti.

İstanbul ekibi ile golsüz berabere kalan Kayserispor bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçın 2’sini kazanan Kayserispor 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Kayseri ekibi 7 haftada tek yenilgisini Beşiktaş deplasmanında aldı.