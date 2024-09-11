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Kayserispor - Eyüpspor maçını Ömer Tolga Güldibi yönetecek

Kayserispor ile Eyüpspor arasında oynanacak Süper Lig maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maça Ömer Tolga Güldibi’ni atadı.

Ajans Haberleri
  • 11.09.2024 16:51
  • Giriş: 11.09.2024 16:51
  • Güncelleme: 11.09.2024 16:51
Kaynak: İHA
Kayserispor - Eyüpspor maçını Ömer Tolga Güldibi yönetecek


Süper Lig 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kayseri’de oynanacak olan Kayserispor - Eyüpspor maçına Ömer Tolga Güldibi’ni görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Pazar günü oynanacak Kayserispor - Eyüpspor maçında Kocaeli Bölgesi hakemi Ömer Tolga Güldibi düdük çalacakken yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Candaş Elbil yapacak.
Maçın 4. hakemi olarak Alpaslan Şen görevlendirildi

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