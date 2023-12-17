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Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 17.12.2023 16:38
  • Giriş: 17.12.2023 16:38
  • Güncelleme: 17.12.2023 16:40
Kaynak: AA
Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 17. haftada Fenerbahçe ile 20 Aralık Çarşamba günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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