Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 17. haftada Fenerbahçe ile 20 Aralık Çarşamba günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.
İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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