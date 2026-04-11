Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (MUHTEMEL 11'LER)

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda şampiyonluk yarışı ile alt sıralardaki mücadeleyi aynı anda ilgilendiren kritik karşılaşmalardan biri Kayseri’de oynanacak. Zecorner Kayserispor ile Fenerbahçe A.Ş. arasındaki mücadele öncesinde futbolseverler “Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta”, “Kayserispor - Fenerbahçe hangi kanalda”, “maç şifreli mi”, “Fenerbahçe maçı bugün mü” ve “Kayserispor Fenerbahçe canlı izle” sorularına yanıt arıyor.

Ligde üst sıralarda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe ile alt basamaklardan uzaklaşmak isteyen Kayserispor’un karşı karşıya geleceği bu mücadele, haftanın en dikkat çeken maçları arasında gösteriliyor. Maç saati, yayın bilgisi, hakem kadrosu, puan durumu, sakat ve cezalı oyuncular ile muhtemel 11’ler de karşılaşma öncesinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 25/26 sezonu 29. hafta mücadelesi 11 Nisan 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşma bugün saat 20.00’de başlayacak.

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de netleşmiş durumda. Kayserispor - Fenerbahçe maçı beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Bu nedenle “Kayserispor - Fenerbahçe maçı şifreli mi” sorusunun yanıtı evet olarak öne çıkıyor.

Karşılaşma Tarih Saat Kanal Yayın Durumu Kayserispor - Fenerbahçe 11 Nisan 2026 20:00 beIN Sports Canlı ve şifreli

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig 25/26 sezonu 29. hafta karşılaşması RHG Enertürk Enerji Stadyumunda, yani Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak. Kayseri’de oynanacak mücadelede ev sahibi ekip taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atmak isterken, Fenerbahçe ise deplasmanda üç puanı hedefleyecek.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEM KADROSU

Karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Anıl Usta ve Samet Çiçek üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Fatih Tokail görev yapacak.

VAR odasında Sarper Barış Saka, AVAR görevinde ise Gökhan Barcın yer alacak. Bu nedenle maçın hakem kadrosu da karşılaşma öncesi yoğun şekilde araştırılan konular arasında bulunuyor.

Görev İsim Hakem Ali Yılmaz 1. Yardımcı Hakem Anıl Usta 2. Yardımcı Hakem Samet Çiçek Dördüncü Hakem Fatih Tokail VAR Sarper Barış Saka AVAR Gökhan Barcın

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Bu mücadele yalnızca bir lig maçı olmanın ötesinde, puan tablosunun iki farklı bölgesini doğrudan etkileyebilecek öneme sahip. Fenerbahçe 28 maç sonunda 63 puanla 2. sırada yer alırken, Kayserispor ise 23 puanla 16. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe açısından zirve yarışında puan kaybına tahammül azalırken, Kayserispor cephesinde ise alt sıralardan uzaklaşmak adına alınacak her puan büyük değer taşıyor. Bu yüzden Kayserispor - Fenerbahçe maçı, hem üst sıra hem de alt sıra hesaplarını etkileyebilecek kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

PUAN DURUMU

İşte karşılaşma öncesinde Süper Lig puan tablosunda ilk 4 takım ve Kayserispor’un bulunduğu bölüm:

Sıra Takım O A:Y P 1 Galatasaray 28 66:21 67 2 Fenerbahçe 28 62:28 63 3 Trabzonspor 28 55:30 63 4 Beşiktaş 29 53:34 55 16 Kayserispor 28 21:50 23

KAYSERİSPOR SAKAT VE CEZALI OYUNCU LİSTESİ

Ev sahibi ekipte maç öncesinde savunma ve hücum hattını etkileyebilecek eksikler dikkat çekiyor. Özellikle “Kayserispor sakatlar”, “Kayserispor cezalı oyuncular” ve “Kayserispor’da kimler yok” soruları bu nedenle sıkça araştırılıyor.

# Oyuncu Yaş Pozisyon Açıklama 23 Lionel Carole 35 Defans Şüpheli 3 Abdulsamet Burak 30 Defans Cezalı - Maçtan Men Cezası 5 Majid Hosseini 30 Defans Sakatlık - Aşil Tendonu Sakatlığı 99 Talha Sarıarslan 22 Forvet Şüpheli

FENERBAHÇE SAKAT VE CEZALI OYUNCU LİSTESİ

Fenerbahçe’de ise orta saha ve hücum hattındaki eksikler dikkat çekiyor. “Fenerbahçe sakatlar”, “Fenerbahçe cezalılar” ve “Fenerbahçe’de eksik oyuncular kimler” soruları da maç öncesi en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

# Oyuncu Yaş Pozisyon Açıklama 8 Mert Hakan Yandaş 32 Orta Saha Cezalı - Maçtan Men Cezası 5 İsmail Yüksek 27 Orta Saha Sakatlık - Antrenman Eksikliği 11 Edson Alvarez 29 Orta Saha Sakatlık - Ayak Bileğinden Sakat 21 Marco Asensio 30 Forvet Sakatlık - Diz Sakatlığı

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11’LER

Karşılaşma öncesinde muhtemel kadrolar da netleşmeye başladı. Teknik ekiplerin sahaya sürmesi beklenen isimler şu şekilde:

Kayserispor Muhtemel 11

Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Benes, Bennasser, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha

Fenerbahçe Muhtemel 11

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Fenerbahçe Zirve Takibini Sürdürmek İstiyor

63 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, liderlik yarışında yeni bir puan kaybı yaşamak istemiyor. Bu nedenle Kayseri deplasmanında alınacak sonuç, sarı-lacivertli ekip için büyük önem taşıyor.

Kayserispor İç Sahada Kritik Bir Maça Çıkıyor

23 puanla 16. sırada yer alan Kayserispor, sahasında güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak isteyecek. Ev sahibi ekip açısından bu maç, sezonun belirleyici sınavlarından biri olarak görülüyor.

Eksik Oyuncular Dengeyi Etkileyebilir

Her iki takımda da savunma, orta saha ve hücum hattını etkileyen eksik isimler bulunuyor. Bu tablo, maçın oyun yapısı ve tercih edilecek kadrolar üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00’de başlayacak.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı şifreli mi?

Evet, mücadele beIN Sports’ta canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Maç RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda, yani Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.

Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakemi kim?

Karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetecek.

Fenerbahçe ligde kaçıncı sırada?

Fenerbahçe 28 maç sonunda 63 puanla 2. sırada yer alıyor.

Kayserispor ligde kaçıncı sırada?

Kayserispor 28 maç sonunda 23 puanla 16. sırada bulunuyor.

Kayserispor’da eksik oyuncular kimler?

Lionel Carole ve Talha Sarıarslan şüpheli durumda. Abdulsamet Burak cezalı, Majid Hosseini ise sakat olarak listede yer alıyor.

Fenerbahçe’de eksik oyuncular kimler?

Mert Hakan Yandaş cezalı. İsmail Yüksek, Edson Alvarez ve Marco Asensio ise sakatlıkları nedeniyle eksik listesinde yer alıyor.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtı belli oldu. Trendyol Süper Lig 25/26 sezonu 29. hafta mücadelesi bugün saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Puan tablosunda zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ile alt sıralardan çıkış arayan Kayserispor’un karşı karşıya geleceği bu mücadele, haftanın en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Hakem kadrosu, eksik oyuncular listesi, puan durumu ve muhtemel 11’lerle birlikte değerlendirildiğinde, futbolseverleri yüksek tempolu ve sonucu merak edilen bir karşılaşma bekliyor.