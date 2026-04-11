Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (MUHTEMEL 11'LER)
Süper Lig'de Fenerbahçe, kritik Kayserispor deplasmanına çıkıyor. Peki maç bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Asensio ve Skriniar oynayacak mı? Takımların muhtemel 11'leri ve tüm detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda şampiyonluk yarışı ile alt sıralardaki mücadeleyi aynı anda ilgilendiren kritik karşılaşmalardan biri Kayseri’de oynanacak. Zecorner Kayserispor ile Fenerbahçe A.Ş. arasındaki mücadele öncesinde futbolseverler “Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta”, “Kayserispor - Fenerbahçe hangi kanalda”, “maç şifreli mi”, “Fenerbahçe maçı bugün mü” ve “Kayserispor Fenerbahçe canlı izle” sorularına yanıt arıyor.
Ligde üst sıralarda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe ile alt basamaklardan uzaklaşmak isteyen Kayserispor’un karşı karşıya geleceği bu mücadele, haftanın en dikkat çeken maçları arasında gösteriliyor. Maç saati, yayın bilgisi, hakem kadrosu, puan durumu, sakat ve cezalı oyuncular ile muhtemel 11’ler de karşılaşma öncesinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 25/26 sezonu 29. hafta mücadelesi 11 Nisan 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşma bugün saat 20.00’de başlayacak.
Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de netleşmiş durumda. Kayserispor - Fenerbahçe maçı beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Bu nedenle “Kayserispor - Fenerbahçe maçı şifreli mi” sorusunun yanıtı evet olarak öne çıkıyor.
|Karşılaşma
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Yayın Durumu
|Kayserispor - Fenerbahçe
|11 Nisan 2026
|20:00
|beIN Sports
|Canlı ve şifreli
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Süper Lig 25/26 sezonu 29. hafta karşılaşması RHG Enertürk Enerji Stadyumunda, yani Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak. Kayseri’de oynanacak mücadelede ev sahibi ekip taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atmak isterken, Fenerbahçe ise deplasmanda üç puanı hedefleyecek.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEM KADROSU
Karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Anıl Usta ve Samet Çiçek üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Fatih Tokail görev yapacak.
VAR odasında Sarper Barış Saka, AVAR görevinde ise Gökhan Barcın yer alacak. Bu nedenle maçın hakem kadrosu da karşılaşma öncesi yoğun şekilde araştırılan konular arasında bulunuyor.
|Görev
|İsim
|Hakem
|Ali Yılmaz
|1. Yardımcı Hakem
|Anıl Usta
|2. Yardımcı Hakem
|Samet Çiçek
|Dördüncü Hakem
|Fatih Tokail
|VAR
|Sarper Barış Saka
|AVAR
|Gökhan Barcın
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?
Bu mücadele yalnızca bir lig maçı olmanın ötesinde, puan tablosunun iki farklı bölgesini doğrudan etkileyebilecek öneme sahip. Fenerbahçe 28 maç sonunda 63 puanla 2. sırada yer alırken, Kayserispor ise 23 puanla 16. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe açısından zirve yarışında puan kaybına tahammül azalırken, Kayserispor cephesinde ise alt sıralardan uzaklaşmak adına alınacak her puan büyük değer taşıyor. Bu yüzden Kayserispor - Fenerbahçe maçı, hem üst sıra hem de alt sıra hesaplarını etkileyebilecek kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.
PUAN DURUMU
İşte karşılaşma öncesinde Süper Lig puan tablosunda ilk 4 takım ve Kayserispor’un bulunduğu bölüm:
|Sıra
|Takım
|O
|A:Y
|P
|1
|Galatasaray
|28
|66:21
|67
|2
|Fenerbahçe
|28
|62:28
|63
|3
|Trabzonspor
|28
|55:30
|63
|4
|Beşiktaş
|29
|53:34
|55
|16
|Kayserispor
|28
|21:50
|23
KAYSERİSPOR SAKAT VE CEZALI OYUNCU LİSTESİ
Ev sahibi ekipte maç öncesinde savunma ve hücum hattını etkileyebilecek eksikler dikkat çekiyor. Özellikle “Kayserispor sakatlar”, “Kayserispor cezalı oyuncular” ve “Kayserispor’da kimler yok” soruları bu nedenle sıkça araştırılıyor.
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Açıklama
|23
|Lionel Carole
|35
|Defans
|Şüpheli
|3
|Abdulsamet Burak
|30
|Defans
|Cezalı - Maçtan Men Cezası
|5
|Majid Hosseini
|30
|Defans
|Sakatlık - Aşil Tendonu Sakatlığı
|99
|Talha Sarıarslan
|22
|Forvet
|Şüpheli
FENERBAHÇE SAKAT VE CEZALI OYUNCU LİSTESİ
Fenerbahçe’de ise orta saha ve hücum hattındaki eksikler dikkat çekiyor. “Fenerbahçe sakatlar”, “Fenerbahçe cezalılar” ve “Fenerbahçe’de eksik oyuncular kimler” soruları da maç öncesi en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Açıklama
|8
|Mert Hakan Yandaş
|32
|Orta Saha
|Cezalı - Maçtan Men Cezası
|5
|İsmail Yüksek
|27
|Orta Saha
|Sakatlık - Antrenman Eksikliği
|11
|Edson Alvarez
|29
|Orta Saha
|Sakatlık - Ayak Bileğinden Sakat
|21
|Marco Asensio
|30
|Forvet
|Sakatlık - Diz Sakatlığı
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11’LER
Karşılaşma öncesinde muhtemel kadrolar da netleşmeye başladı. Teknik ekiplerin sahaya sürmesi beklenen isimler şu şekilde:
Kayserispor Muhtemel 11
Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Benes, Bennasser, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha
Fenerbahçe Muhtemel 11
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif
MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
Fenerbahçe Zirve Takibini Sürdürmek İstiyor
63 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, liderlik yarışında yeni bir puan kaybı yaşamak istemiyor. Bu nedenle Kayseri deplasmanında alınacak sonuç, sarı-lacivertli ekip için büyük önem taşıyor.
Kayserispor İç Sahada Kritik Bir Maça Çıkıyor
23 puanla 16. sırada yer alan Kayserispor, sahasında güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak isteyecek. Ev sahibi ekip açısından bu maç, sezonun belirleyici sınavlarından biri olarak görülüyor.
Eksik Oyuncular Dengeyi Etkileyebilir
Her iki takımda da savunma, orta saha ve hücum hattını etkileyen eksik isimler bulunuyor. Bu tablo, maçın oyun yapısı ve tercih edilecek kadrolar üzerinde doğrudan etkili olabilir.
Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Kayserispor - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00’de başlayacak.
Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
Kayserispor - Fenerbahçe maçı şifreli mi?
Evet, mücadele beIN Sports’ta canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Kayserispor - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?
Maç RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda, yani Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.
Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakemi kim?
Karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetecek.
Fenerbahçe ligde kaçıncı sırada?
Fenerbahçe 28 maç sonunda 63 puanla 2. sırada yer alıyor.
Kayserispor ligde kaçıncı sırada?
Kayserispor 28 maç sonunda 23 puanla 16. sırada bulunuyor.
Kayserispor’da eksik oyuncular kimler?
Lionel Carole ve Talha Sarıarslan şüpheli durumda. Abdulsamet Burak cezalı, Majid Hosseini ise sakat olarak listede yer alıyor.
Fenerbahçe’de eksik oyuncular kimler?
Mert Hakan Yandaş cezalı. İsmail Yüksek, Edson Alvarez ve Marco Asensio ise sakatlıkları nedeniyle eksik listesinde yer alıyor.
Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtı belli oldu. Trendyol Süper Lig 25/26 sezonu 29. hafta mücadelesi bugün saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Puan tablosunda zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ile alt sıralardan çıkış arayan Kayserispor’un karşı karşıya geleceği bu mücadele, haftanın en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Hakem kadrosu, eksik oyuncular listesi, puan durumu ve muhtemel 11’lerle birlikte değerlendirildiğinde, futbolseverleri yüksek tempolu ve sonucu merak edilen bir karşılaşma bekliyor.