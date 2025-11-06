Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

KAYSERİ (AA) - Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kayserispor, 9 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadı'ndan Fenerbahçe ile karşılaşacak.