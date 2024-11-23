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Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR’ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Ajans Haberleri
  • 23.11.2024 13:33
  • Giriş: 23.11.2024 13:33
  • Güncelleme: 23.11.2024 13:33
Kaynak: İHA
Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR’ı Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Trendyol Süper Lig’de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Trendyol Süper Lig’in 13. hafta maçında Kayserispor saat 16.00’da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Altan yapacak. Erdem Mertoğlu da müsabakanın 4. hakemi olacak. 
Maçta VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu yer alacak. AVAR’da ise Serkan Olguncan görev yapacak.

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