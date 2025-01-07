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Kayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 10 taraftar gözaltına alındı

Süper Lig'in 17. haftasındaki Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde çıkan olaylara ilişkin 10 taraftar gözaltına alındı.

Güncel
  • 07.01.2025 09:28
  • Giriş: 07.01.2025 09:28
  • Güncelleme: 07.01.2025 09:33
Kaynak: AA
Kayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 10 taraftar gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde sahada ve tribünde çıkan olaylara ilişkin 10 taraftar gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 22 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında tribünde başlayan olaylarla ilişkin çalışma yaptı.

Olaylara karıştıkları tespit edilen 10 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Taraftarların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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