Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- SÜPER Lig’de 2025-2026 sezonunun 3’üncü haftasında Galatasaray’ı evinde ağırlayacak olan Kayserispor, karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatlarını açıkladı. 24 Ağustos Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasının biletleri 3 bin 38 lira ile 6 bin 38 lira arasında değişirken, misafir tribün biletleri ise 3 bin 838 TL'den satışa sunulacak. (DHA)