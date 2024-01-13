Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 20. haftada Galatasaray ile 15 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 13.01.2024 10:01
  • Giriş: 13.01.2024 10:01
  • Güncelleme: 13.01.2024 10:01
Kaynak: AA
Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 