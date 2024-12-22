Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oluyor.
Saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Bellona Kayseri̇spor'un Galatasaray'ı ağırlayacağı maçta 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
Bellona Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Kartal, Karimi, Bahoken, Boa Morte.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.