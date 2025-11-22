Kayserispor, Gaziantep FK’ya 3-0 mağlup oldu

(ANKARA)-Kayserispor, Süper Lig’in 13. haftası açılış maçında konuk ettiği Gaziantep FK’ya 3-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Zecorner Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 14.30’da başlayan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Gaziantep FK 39. dakikada Alexandru Maxim’in penaltıdan, Mohamed Bayo’nun 45. ve 64. dakikalarda attığı gollerle deplasmanda Kayserispor karşısında 3-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında Gaziantep FK’ya 3-0 mağlup oldu