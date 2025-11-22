Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayserispor, Gaziantep FK’ya 3-0 mağlup oldu

Kayserispor, Süper Lig’in 13. haftası açılış maçında konuk ettiği Gaziantep FK’ya 3-0 mağlup oldu.

Ajans Haberleri
  • 22.11.2025 20:12
  • Giriş: 22.11.2025 20:12
  • Güncelleme: 22.11.2025 20:12
Kaynak: ANKA
Kayserispor, Gaziantep FK’ya 3-0 mağlup oldu

(ANKARA)-Kayserispor, Süper Lig’in 13. haftası açılış maçında konuk ettiği Gaziantep FK’ya 3-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Zecorner Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 14.30’da başlayan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Gaziantep FK 39. dakikada Alexandru Maxim’in penaltıdan, Mohamed Bayo’nun  45. ve 64. dakikalarda attığı gollerle deplasmanda Kayserispor karşısında 3-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında Gaziantep FK’ya 3-0 mağlup oldu

BirGün'e Abone Ol