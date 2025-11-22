Kayserispor - Gaziantep maç sonucu

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Zecorner Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadelede kazanan konuk ekip oldu. Futbolseverlerin “Kayserispor - Gaziantep maçı kaç kaç bitti?”, “Gaziantep FK golleri kim attı?” ve “Maçın hakemi kimdi?” sorularının yanıt bulduğu karşılaşmada, Gaziantep FK deplasmanda net bir skorla sahadan ayrıldı.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU VE SKOR

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk takım hem skor hem de oyun üstünlüğünü eline aldı.

Karşılaşma Stat Sonuç Golleri Atan Oyuncular Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK RHG Enertürk Enerji 0 - 3 39' Maxim (Penaltı), 43' Bayo, 64' Bayo

MAÇIN HAKEMLERİ

Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçında görev yapan hakemler şöyleydi:

Mehmet Türkmen

Hakan Yemişken

Kerem İlitangil

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Zecorner Kayserispor 11'i

Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Carole, Denswil, Opoku, Furkan Soyalp, Bennasser, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha

Oyuna sonradan girenler:

Dk. 58 Mane (Opoku’nun yerine)

Dk. 58 Tuci (Mendes’in yerine)

Dk. 67 Mehmet Eray Özbek (Bennasser’in yerine)

Dk. 76 Nurettin Korkmaz (Furkan Soyalp’in yerine)

Gaziantep FK 11'i

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Perez, Ogün Özçiçek, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo

Oyuna sonradan girenler:

Dk. 76 Sorescu (Perez’in yerine)

Dk. 76 Yusuf Karhan Kabadayı (Bayo’nun yerine)

Dk. 81 Nizet (Rodrigues’in yerine)

Dk. 81 Boateng (Kozlowski’nin yerine)

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

İlk yarı: Penaltı golüyle gelen üstünlük

Maçın ilk golü 39. dakikada geldi. Gaziantep FK, Maxim’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, deplasman ekibinin oyun üstünlüğünü skora yansıttığı an oldu.

43. dakikada sahneye çıkan Bayo, farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Üst üste gelen gollerle Gaziantep FK soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarı: Bayo farkı 3'e taşıdı

46. dakikada Zecorner Kayserispor gole yaklaştı. Orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kat eden Cardoso'nun şutunda savunmadan seken meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen kontrol etti.

50. dakikada ev sahibi ekip frikik kazandı. Mendes’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yakınından auta çıktı. Bu pozisyon Kayserispor adına önemli bir fırsat olarak kayıtlara geçti.

62. dakikada bu kez Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Maxim, kaleci Onurcan Piri'yi önde gördüğü anda topu orta sahadan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

64. dakikada Gaziantep FK farkı 3'e çıkardı. Camara'nın ara pasında topla buluşan Bayo, bir kez daha sahneye çıkarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

68. dakikada Benes'in soldan ortasında ceza alanı içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Onugkha’nın vuruşunda golü kaleci Zafer Görgen önledi. Bu pozisyon Kayserispor’un maçtaki en net fırsatlarından biri olarak öne çıktı.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Gaziantep FK karşılaşmayı 3-0 kazandı.

MAÇTA GÖRÜLEN KARTLAR

Dk. 51 Opoku (Zecorner Kayserispor) – Sarı kart

Dk. 59 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK) – Sarı kart

MAÇ ÖZETİ: GAZİANTEP FK DEPLASMANDA NET GALİBİYET

Zecorner Kayserispor, özellikle ikinci yarıda oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışsa da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Gaziantep FK ise Maxim ve Bayo’nun etkili performanslarıyla skoru elinde tuttu. Bayo’nun 2 golle yıldızlaştığı mücadelede, konuk ekip hem skor hem de oyun anlamında üstün bir maç çıkardı.

Kaleci Zafer Görgen’in kritik kurtarışları, Kayserispor’un geri dönüş umutlarını boşa çıkarırken, konuk ekip sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılmayı başardı.

Kayserispor - Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı, Gaziantep FK’nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor - Gaziantep maçının gollerini kim attı?

Gaziantep FK’nin gollerini 39. dakikada penaltıdan Maxim, 43. ve 64. dakikalarda ise Bayo kaydetti.

Kayserispor - Gaziantep FK maçı nerede oynandı?

Karşılaşma, Zecorner Kayserispor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynandı.

Kayserispor - Gaziantep maçında hangi oyuncular sarı kart gördü?

Zecorner Kayserispor’da Opoku 51. dakikada sarı kart gördü. Gaziantep FK’de ise Arda Kızıldağ 59. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

Kayserispor Gaziantep maçında öne çıkan oyuncular kimlerdi?

Gaziantep FK’de Bayo attığı 2 golle hücumda öne çıkarken, Maxim hem penaltı golü hem de hücum organizasyonlarındaki rolüyle dikkat çekti. Kaleci Zafer Görgen de yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 3-0’lık galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.