Kayserispor Gaziantep Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta? İşte Tüm Detaylar!

Kayserispor Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Takımların puan durumu, eksikler, hakem kadrosu, son maç performansları ve rekabet geçmişi haberimizde.
- Giriş: 20.11.2025 12:38
- Güncelleme: 20.11.2025 15:17
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu hız kesmeden devam ederken, ZECORNER Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak mücadele futbolseverlerin odağında. Kayserispor Gaziantep maçı ne zaman?, Kayserispor Gaziantep maçı saat kaçta?, maç hangi kanalda yayınlanacak? gibi sorular yoğun şekilde araştırılıyor. Takımların ligdeki konumu, sakat ve cezalı listesi, form durumları ve rekabet geçmişi bu karşılaşmayı daha da kritik hale getiriyor.
Kayserispor ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi verirken, Gaziantep ise üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkacak. İşte merak edilen tüm soruların cevaplarıyla Kayserispor – Gaziantep FK maç rehberi!
MAÇIN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU!
Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu. Zorlu müsabakada düdük, orta hakem olarak görev yapacak Mehmet Türkmen’de olacak. Türkmen’in yardımcılıklarını yan hakemler Hakan Yemişken ve Kerem İlitangil üstlenecek. Maçta dördüncü hakem olarak ise Fevzi Erdem Akbaş sahada yer alacak.
KAYSERİSPOR – GAZİANTEP FK REKABET GEÇMİŞİ
|Sezon
|Ev Sahibi
|Deplasman
|MS
|24/25
|Gaziantep
|Kayserispor
|0-0
|24/25
|Kayserispor
|Gaziantep
|1-2
|23/24
|Gaziantep
|Kayserispor
|0-1
|23/24
|Kayserispor
|Gaziantep
|1-0
|22/23
|Gaziantep
|Kayserispor
|0-1
KAYSERİSPOR VE GAZİANTEP FK PUAN DURUMU
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A:Y
|P
|7
|Gaziantep FK
|12
|5
|4
|3
|17:20
|19
|16
|Kayserispor
|12
|1
|6
|5
|13:28
|9
TAKIMLARIN SON 5 MAÇI
Kayserispor Son Maçlar
|LİG
|MS
|TSL
|Fenerbahçe 2-0 Kayserispor
|TSL
|Kayserispor 2-1 Kasımpaşa
|TURK
|Kayserispor 1-0 Niğde Bld.
|TSL
|F.Karagümrük 1-0 Kayserispor
|TSL
|Kayserispor 0-1 Samsunspor
Gaziantep FK Son Maçlar
|LİG
|MS
|TSL
|Gaziantep 1-1 Rizespor
|TSL
|Alanyaspor 0-0 Gaziantep
|TURK
|Gaziantep 2-0 Karabük İ.
|TSL
|Gaziantep 0-2 Fenerbahçe
|TSL
|Gaziantep 3-0 Antalyaspor
KAYSERİSPOR – GAZİANTEP FK MAÇI SAKAT VE CEZALI LİSTESİ
Kayserispor Eksikler
|Oyuncu
|Pozisyon
|Açıklama
|Abdulsamet Burak
|Defans
|Cezalı - Maçtan Men
|Arif Kocaman
|Defans
|Şüpheli
|Gideon Jung
|Orta Saha
|Şüpheli
|Yaw Ackah
|Orta Saha
|Statü Gereği Yok
Gaziantep FK Eksikler
|Oyuncu
|Pozisyon
|Açıklama
|Salem M'Bakata
|Defans
|Sakatlık - Çapraz Bağ
|Nazım Sangare
|Defans
|Cezalı
|Melih Kabasakal
|Orta Saha
|Sarı Kart Cezalısı
|M.Taha Güneş
|Orta Saha
|Cezalı
|Tayyip Talha Sanuç
|Defans
|Şüpheli
Maç hangi stadyumda oynanacak?
Karşılaşma RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak.
MAÇIN TARİHİ, SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ
- Stadyum: RHG Enertürk Enerji Stadyumu – Kayseri
- Tarih: 22 Kasım 2025
- Gün: Cumartesi
- Başlama Saati: 14:30
- Yayın: Bein Sports 1