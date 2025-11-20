Kayserispor Gaziantep Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta? İşte Tüm Detaylar!

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu hız kesmeden devam ederken, ZECORNER Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak mücadele futbolseverlerin odağında. Kayserispor Gaziantep maçı ne zaman?, Kayserispor Gaziantep maçı saat kaçta?, maç hangi kanalda yayınlanacak? gibi sorular yoğun şekilde araştırılıyor. Takımların ligdeki konumu, sakat ve cezalı listesi, form durumları ve rekabet geçmişi bu karşılaşmayı daha da kritik hale getiriyor.

Kayserispor ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi verirken, Gaziantep ise üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkacak. İşte merak edilen tüm soruların cevaplarıyla Kayserispor – Gaziantep FK maç rehberi!

MAÇIN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU!

Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu. Zorlu müsabakada düdük, orta hakem olarak görev yapacak Mehmet Türkmen’de olacak. Türkmen’in yardımcılıklarını yan hakemler Hakan Yemişken ve Kerem İlitangil üstlenecek. Maçta dördüncü hakem olarak ise Fevzi Erdem Akbaş sahada yer alacak.

KAYSERİSPOR – GAZİANTEP FK REKABET GEÇMİŞİ

Sezon Ev Sahibi Deplasman MS 24/25 Gaziantep Kayserispor 0-0 24/25 Kayserispor Gaziantep 1-2 23/24 Gaziantep Kayserispor 0-1 23/24 Kayserispor Gaziantep 1-0 22/23 Gaziantep Kayserispor 0-1

KAYSERİSPOR VE GAZİANTEP FK PUAN DURUMU

# Takım O G B M A:Y P 7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17:20 19 16 Kayserispor 12 1 6 5 13:28 9

TAKIMLARIN SON 5 MAÇI

Kayserispor Son Maçlar

LİG MS TSL Fenerbahçe 2-0 Kayserispor TSL Kayserispor 2-1 Kasımpaşa TURK Kayserispor 1-0 Niğde Bld. TSL F.Karagümrük 1-0 Kayserispor TSL Kayserispor 0-1 Samsunspor

Gaziantep FK Son Maçlar

LİG MS TSL Gaziantep 1-1 Rizespor TSL Alanyaspor 0-0 Gaziantep TURK Gaziantep 2-0 Karabük İ. TSL Gaziantep 0-2 Fenerbahçe TSL Gaziantep 3-0 Antalyaspor

KAYSERİSPOR – GAZİANTEP FK MAÇI SAKAT VE CEZALI LİSTESİ

Kayserispor Eksikler

Oyuncu Pozisyon Açıklama Abdulsamet Burak Defans Cezalı - Maçtan Men Arif Kocaman Defans Şüpheli Gideon Jung Orta Saha Şüpheli Yaw Ackah Orta Saha Statü Gereği Yok

Gaziantep FK Eksikler

Oyuncu Pozisyon Açıklama Salem M'Bakata Defans Sakatlık - Çapraz Bağ Nazım Sangare Defans Cezalı Melih Kabasakal Orta Saha Sarı Kart Cezalısı M.Taha Güneş Orta Saha Cezalı Tayyip Talha Sanuç Defans Şüpheli

Maç hangi stadyumda oynanacak?

Karşılaşma RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak.

MAÇIN TARİHİ, SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ