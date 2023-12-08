Kayserispor, Gençlerbirliği ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Kayserispor’un rakibi Gençlerbirliği oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekimine, Kayserispor Kulübü adına Basın Sözcüsü Samet Koç katıldı. 3. Eleme Turunda Iğdır FK ve 4. Eleme Turunda Vanspor’u saf dışı bırakan Kayserispor 5. Eleme turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile eşleşti.

5. Eleme Turu maçları 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihlerinde RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak. 32 takım son 16 Turuna yükselme mücadelesi verecek.