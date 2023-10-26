Kayserispor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig’in 10. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek olan Kayserispor, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde tesislerde yaparak tamamladı.

Saat 14.00’de karayolu ile Mersin’e yola çıkan sarı kırmızılılar konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Sarı kırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Yarın saat 20.00’de Mersin Stadyumu’nda oynanacak olan Atakaş Hatayspor ile Kayserispor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.