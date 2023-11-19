Kayserispor hazırlık maçında Sivasspor ile golsüz berabere kaldı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kayserispor ve Sivasspor'un yaptığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi.

Kayserispor tesislerinde oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım Onurcan, Uzodimma, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Ramazan, Mehmet Eray, Ackah, Hayrullah, Talha, Bahoken 11’iyle çıktı.

Sivasspor ise müsabakada Erhan, Murat, Poungouras, Camara, Ziya, Keita, Hakan, Abdülkadir, Emre, Eren, Kvet 11’iyle yer aldı.

Müsabaka 0-0’lık eşitlikle sona erdi.