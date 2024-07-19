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Kayserispor, ikinci hazırlık maçına çıkacak

Ajans Haberleri
  • 19.07.2024 17:52
  • Giriş: 19.07.2024 17:52
  • Güncelleme: 19.07.2024 17:52
Kaynak: İHA
Kayserispor, ikinci hazırlık maçına çıkacak

Kayserispor, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçına yarın çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü ile tesislerde karşılaşacak.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İlk etap hazırlık kampını tesislerde gerçekleştiren ve sonrasında 3 gün izne çıkan sarı kırmızılılar, çalışmalara kaldığı yerden devam ediyor.

İlk etap kampında Samsunspor ile hazırlık maçı oynayan ve müsabakadan 3-1 mağlup ayrılan Kayserispor, ikinci hazırlık maçını Ankaragücü ile oynayacak. Yarın oynanacak müsabaka saat 18.00’de başlayacak.

Kayserispor tesislerinde oynanacak maç, taraftarlara da açık olacak.

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