Kayserispor ile Adana Demirspor yine yenişemedi

Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan Süper Lig maçında eşitlik bozulmadı.

İki ekip, birbiri ile Kayseri’de oynadığı son 4 maçta berabere kaldı.

Süper Lig’in 13. haftasında Kayseri’de oynanan Kayserispor - Adana Demirspor maçında taraflar, birbirine üstünlük kuramadı.

Yusuf Erdoğan ve Boa Morte’nin karşılıklı attığı goller ile 1-1 sona eren maçta puanlar paylaşılırken, iki takımın Kayseri’de birbiriyle oynadığı son 4 maçta kazanan olmadı.

Süper Lig statüsünde bugüne kadar Kayseri’de 6 maça çıkan iki ekip, son 4 maçında birbirine üstünlük kuramadı. İki takım arasında Kayseri’de oynanan Süper Lig maçları ve neticeleri ise şu şekilde;

1973/1974 Kayserispor-Adana Demirspor 2-0

1974/1975 Kayserispor-Adana Demirspor 1-0

1979/1980 Kayserispor-Adana Demirspor 0-0

2021/2022 Kayserispor-Adana Demirspor 1-1

2022/2023 Kayserispor-Adana Demirspor 2-2

2023/2024 Kayserispor-Adana Demirspor 1-1