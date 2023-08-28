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Kayserispor ilk galibiyetini aldı

Ajans Haberleri
  • 28.08.2023 10:13
  • Giriş: 28.08.2023 10:13
  • Güncelleme: 28.08.2023 10:13
Kaynak: İHA
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Kayserispor ilk galibiyetini aldı

Kayserispor, Süper Ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, 2023-2024 futbol sezonundaki ilk galibiyetini elde etti.

Ligin ilk 2 haftasında Galatasaray ve İstanbulspor berabere kalan sarı kırmızılı ekip, üçüncü haftada sahasında Samsunspor’u konuk etti. 

Samsunspor’u 16. dakikada Anthony Uzodimma ve 38. dakikada Mame Baba Thiam’ın attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdıran Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetine imza attı.

Sarı kırmızılılar 3. hafta sonunda 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 5 puan topladı.

İkinci iç saha maçında rakibini mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar, ligin 4. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 

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