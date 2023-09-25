Kayserispor ilk mağlubiyetini aldı

Kayserispor, bu sezon oynadığı 6. maçında ilk yenilgisini aldı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, bu sezon oynadığı 6. maçında ilk kez mağlup oldu. Sarı kırmızılılar; deplasmanda oynadığı Beşiktaş maçını 2-1 kaybederek haftayı puansız noktaladı. Beşiktaş Park’ta oynanan maçta ilk yarı golsüz tamamlanırken ikinci yarının 47. dakikasında Carlos Mane’nin golü ile 1-0 öne geçti.

Golden sonra 6 dakika içinde yediği 2 golle sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan sarı kırmızılılar 6. hafta sonunda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

Yukatel Kayserispor, ligin 7. haftasında sahasında Rams Başakşehir ile 3 puan mücadelesi verecek.