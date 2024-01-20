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Kayserispor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 21. haftada İstanbulspor ile 22 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 20.01.2024 14:17
  • Giriş: 20.01.2024 14:17
  • Güncelleme: 20.01.2024 14:17
Kaynak: AA
Kayserispor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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