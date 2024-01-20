Kayserispor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 21. haftada İstanbulspor ile 22 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.
İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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