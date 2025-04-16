Kayserispor, Jakirovic ile 20 puan topladı

Kayserispor, Bosna-Hersekli teknik direktörü Sergej Jakirovic idaresinde çıktığı 10 maçta hanesine 20 puan yazdırdı.

Trendyol Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic yönetiminde 20 puan topladı. Sinan Kaloğlu’nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jakirovic, çıktığı 10 Süper Lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 16 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Kayserispor’un, Sergej Jakirovic idaresinde aldığı sonuçlar şöyle:



Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0

Kayserispor: 3 - Konyaspor: 2

Eyüpspor: 1 - Kayserispor: 1

Kayserispor: 1 - Göztepe: 0

Beşiktaş: 2 - Kayserispor 0

Kayserispor:3 - Başakşehir: 1

Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 0

Kayserispor: 5 - Hatayspor: 0

Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 2

Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0