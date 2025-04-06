Kayserispor, Jakirovic ile 9 maçta 17 puan toplandı
Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile çıktığı 9 maçta 17 puan topladı.
Kayserispor, Trendyol Süper Lig’de oynadığı son maçlarda aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına getirilen Sergej Jakirovic ile çıktığı 9 müsabakada 17 puan topladı. Jakirovic yönetimindeki Kayserispor, bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Küme düşme hattının üzerine çıkan Kayserispor’un Jakirovic yönetimindeki karşılaşmaları şöyle:
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0
Kayserispor: 3 - Konyaspor: 2
Eyüpspor: 1 - Kayserispor: 1
Kayserispor: 1 - Göztepe: 0
Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 0
Kayserispor: 3 - Başakşehir: 1
Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 0
Kayserispor: 5 - Hatayspor: 0
Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 2