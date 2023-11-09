Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor maçı, 11 Kasım Cumartesi saat 13.30'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.