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Kayserispor-Kasımpaşa maçının bileti 38 TL

Kayserispor’un sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belirlendi. Hafta içi oynanacak maçın bilet fiyatı 38 TL olarak açıklandı.

Ajans Haberleri
  • 30.03.2024 16:47
  • Giriş: 30.03.2024 16:47
  • Güncelleme: 30.03.2024 16:47
Kaynak: İHA
Kayserispor-Kasımpaşa maçının bileti 38 TL

Süper Lig’in 31.haftasında oynanacak Kayserispor-Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübü, 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçın bilet fiyatlarını 38 TL ila 500 TL arasında belirledi. 

Passolig aracılığıyla satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde: 

Güney Alt Tribün bileti: 38 TL, 
Kuzey Üst tribün bileti: 38 TL,
Doğu Üst tribün bileti: 200 TL,
Doğu Alt tribün bileti: 250 TL,
Batı Alt tribün bileti: 400 TL,
Batı Balkon tribün bileti: 500 TL,
Misafir Tribün bileti: 49 TL.

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