Kayserispor-Kasımpaşa maçının bileti 38 TL
Kayserispor’un sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belirlendi. Hafta içi oynanacak maçın bilet fiyatı 38 TL olarak açıklandı.
Kaynak: İHA
Süper Lig’in 31.haftasında oynanacak Kayserispor-Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübü, 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçın bilet fiyatlarını 38 TL ila 500 TL arasında belirledi.
Passolig aracılığıyla satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:
Güney Alt Tribün bileti: 38 TL,
Kuzey Üst tribün bileti: 38 TL,
Doğu Üst tribün bileti: 200 TL,
Doğu Alt tribün bileti: 250 TL,
Batı Alt tribün bileti: 400 TL,
Batı Balkon tribün bileti: 500 TL,
Misafir Tribün bileti: 49 TL.