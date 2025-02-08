Kayserispor, Konyaspor'u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Bellona Kayserispor, Tümosan Konyaspor’u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Kayserispor 14. dakikada Duckens Nazon ve 23. dakikada Miguel Cardoso’nun golüyle Konyaspor karşısında 2-0 öne geçti. Konyaspor 45 artı1. dakikada Danijel Aleksic’in golüyle farkı 1’e indirdi ve skoru 2-1 yaptı. 55. dakikalarda Duckens Nazon tekrar sahneye çıktı ve kendisinin ikinci Kayserispor’un üçüncü golünü kaydetti. 69. dakikada Kayserispor Blaz Kramer ‘in bulduğu golle farkı tekrar 1'e indirdi ve durumu 3-2 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında Konyaspor’u 3-2 mağlup etti.