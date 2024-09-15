Kayserispor Kulübü Başkanlığına yeniden Ali Çamlı seçildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda daha önce aday almayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Çamlı, yeniden başkanlığa seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, divan başkanı ve üyelerinin seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından faaliyet ve denetim raporlarının oylanması gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, aday olmayacağını açıklayan Ali Çamlı, genel kurula katılan delegelerin teklifi ve oy birliğiyle tekrardan başkan seçildi.