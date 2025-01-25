Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı

KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

Kayserispor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmişti.