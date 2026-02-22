Kayserispor ligde sekiz maç sonra kazandı

Süper Lig'in 23'üncü haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kayserispor evinde Antalyaspor'u konuk etti. Rakibini 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ligde sekiz maç sonra galibiyetle tanıştı.

Bu sonuçla Kayseri 19 puana yükselirken Antalya 23 puanda kaldı. Karşılaşmanın önemli anları:

5. dakikada Dorukhan Toköz'ün sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Onugkha'nın kafa vuruşunda, kaleci Julian kapadığı köşeye gelen topu kontrol etti.

TALHA SON ANDA SAHNEYE ÇIKTI

15. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Saric'in ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Van de Streek'in uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

21. dakikada Kayserispor'da Brenet'in sağ kanattan ortasında, penaltı noktası üzerinde Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı boyunca rakibine büyük bir baskı kuran sarı-kırmızılı ekip 89'uncu dakikada Talha Sarıarslan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.