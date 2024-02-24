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Kayserispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 24.02.2024 12:25
  • Giriş: 24.02.2024 12:25
  • Güncelleme: 24.02.2024 12:25
Kaynak: AA
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

Top çalma ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Mondihome Kayserispor ile MKE Ankaragücü, yarın saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

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