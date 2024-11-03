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Kayserispor sahasında 3 puanla tanışamadı

Ajans Haberleri
  • 03.11.2024 11:26
  • Giriş: 03.11.2024 11:26
  • Güncelleme: 03.11.2024 11:26
Kaynak: İHA
Kayserispor sahasında 3 puanla tanışamadı

Kayserispor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, sahasında yine galip gelemedi. Bu sezon iç sahada 5 maça çıkan Kayserispor, 3 beraberlik 2 yenilgi elde etti.

Son oynadığı Adana Demirspor maçında da rakibi ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, taraftarı önünde sadece 3 puan hanesine yazdırabildi.

Kayserispor, sahasında Sivasspor ve Beşiktaş’a mağlup olurken, Eyüpspor ile 2-2, Gaziantep FK ile 2-2 ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

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