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Kayserispor-Samsunspor maç biletleri satışa çıktı

Ajans Haberleri
  • 22.08.2023 15:01
  • Giriş: 22.08.2023 15:01
  • Güncelleme: 22.08.2023 15:01
Kaynak: İHA
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Kayserispor-Samsunspor maç biletleri satışa çıktı

Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Samsunspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig’in 3. haftasında Kayseri’de oynanacak Kayserispor - Samsunspor maçının bilet fiyatları belli oldu. 27 Ağustos Pazar günü saat 19.15’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı. 

Kayserispor - Samsunspor maçının bilet fiyatları ise şu şekilde: 

Batı Balkon bilet fiyatı: 500 TL 
Batı Alt tribün bilet fiyatı: 400 TL
Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 250 TL
Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 200 TL
Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 100 TL
Güney Alt tribün bilet fiyatı: 100 TL
Misafir tribün bilet fiyatı: 130 TL

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