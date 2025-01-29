Kayserispor, Sergej Jakirovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedilmesi sonrası 1,5 yıllık anlaşmaya varılan Boşnak asıllı Hırvat teknik direktör Sergej Jakirovic ve sportif direktörlük görevine getirilen Muhammed Türkmen için imza töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Sergej Jakirovic, sportif direktör Muhammed Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sinan Kaloğlu’na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Süreç sonunda değerli hocamızla bir iletişim kurduk. Çok sıcak da bir ilişkimiz oldu. O bizi, biz de onu çok güzel anladık. Kayserispor’u bildiğini ve camiayı yakından izlediğini söyledi. Çok değerli bir hoca. Kariyerini incelemişsinizdir. Sağolsun kendisi Kayserispor’a hizmet etmekten gurur duyacağını söyledi. Bir anlaşma sağladık. Davet ettik. Takımızın başında görev yapacak. Diğer yandan da bir sportif direktör ihtiyacımız vardı. Daha önce bu görevde Murat Duman vardı. Kendisine teşekkür edip, helalleşerek yollarımızı ayırdık. Sportif direktörlük görevine de Muhammed Türkmen hocamızı getirdik. İnşallah daha güzel günlerde başarılı olacağız. Şehirde inanılmaz bir ambiyans var. Şehir bayraklarla donatılmış durumda. Kayserispor bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.