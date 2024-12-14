Kayserispor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Karşılaşma öncesi Kayserispor 15 puanla 15. sırada yer alırken Antalyasopr 18 puanla 13. sırada buluyor.

SARI-KIRMIZILI KULÜPTE 3 EKSİK VAR

Geçen hafta sahasında Alanyaspor'u 2-0'la geçen Kayseri temsilcisi 11 maçlık iç sahada galibiyet hasretine son vermişti.

Bu hafta deplasmanda 3 puan hedefleyen Kayserispor'da 3 önemli eksik bulunuyor. Kayserispor, Antalyaspor maçına takımın en istikrarlı isimlerinden kaleci Bilal Bayazit, stoper Majid Hosseini ve orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'dan yoksun çıkacak.