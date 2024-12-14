Kayserispor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Karşılaşma öncesi Kayserispor 15 puanla 15. sırada yer alırken Antalyasopr 18 puanla 13. sırada buluyor.
SARI-KIRMIZILI KULÜPTE 3 EKSİK VAR
Geçen hafta sahasında Alanyaspor'u 2-0'la geçen Kayseri temsilcisi 11 maçlık iç sahada galibiyet hasretine son vermişti.
Bu hafta deplasmanda 3 puan hedefleyen Kayserispor'da 3 önemli eksik bulunuyor. Kayserispor, Antalyaspor maçına takımın en istikrarlı isimlerinden kaleci Bilal Bayazit, stoper Majid Hosseini ve orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'dan yoksun çıkacak.