Kayserispor taraftarı, deplasmana gelen Göztepe taraftarına yemek ve tatlı ikram etti

Samed Aydın SUN / KAYSERİ,(DHA)- ZECORNER Kayserispor taraftarı, evinde konuk edeceği Göztepe’yi desteklemek için gelen rakip takım taraftarına yemek ve tatlı ikram etti.

Süper Lig’in 5’inci haftasında Kayserispor bugün sahasında Göztepe’yi konuk edecek. İzmir ekibinde deplasman için Kayseri’ye gelen taraftarlar, renktaşları tarafından dostane şekilde karşılandı. Kayserispor taraftarı tarafından, Göztepe taraftarına yemek ve tatlı ikram edildi. İzmir Çamdibi’nden geldiğini söyleyen İsmail Kenanbaşoğlu, “Keyifle geldik. Güzel karşılandık. İnşallah güzel bir maç olur. Kayserispor taraftarına teşekkür ediyoruz. Dostluk kazansın” dedi.

Kayserispor Kapalı Kale Üniversite tayfa sorumlusu olduğunu söyleyen Berke Duran, “Abilerimiz-kardeşlerimiz şehrimize hoş geldi. Güzel bir müsabaka olsun. Dostluk içinde geçsin. İnşallah biz de İzmir’de böyle ağırlanırız. Allah bozmasın” diye konuştu. Taraftarlar daha sonra günün anısına atkı değişimi yaparak, tezahüratlar yaptı.

