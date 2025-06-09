Kayserispor teknik direktör Markus Gisdol ile anlaştı
Kayserispor, Markus Gisdol ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı; resmi imza önümüzdeki günlerde atılacak. Son 10 sezonda 22 teknik direktör değişikliği yaşayan kulüp, istikrarlı bir dönem hedefliyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensip anlaşması sağladı.
Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, 55 yaşındaki Alman teknik adamla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.
Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını kaydetti.
GİSDOL'UN SAMSUNSPOR KARNESİ
Gisdol, son olarak 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yaptı.
Samsunspor'un başında 33 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.
Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
10 SEZONDA 22 TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ
2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas ile sözleşme imzalayan Kayserispor, o sezondan bugüne kadar geçen süreçte Hikmet Karaman ve Samet Aybaba ile 2 kez olmak üzere, toplam 20 farklı teknik adamla çalıştı ve 22 kez görev değişikliği kararı aldı.