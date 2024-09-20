Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz 'hakaret' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Galatasaray ve Trabzonspor'un ise 'çirkin ve kötü tezahürat' yapıldığı için kurula sevk edildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 20.09.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler açıklandı.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 17.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü BURAK YILMAZ’ın 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 20.09.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."