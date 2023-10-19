Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın hedefi coşkulu oyun

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, topa sahip olan, arzulu ve coşkulu oynayan bir takım hedeflediklerini söyledi.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Transfer döneminin son gününde takıma katılan oyuncuların olduğunu anımsatan Uçar, milli aranın bu futbolcuların takıma uyum sağlaması için bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Ligde bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor maçı için yoğun bir hazırlık yaptıklarını aktaran Uçar, "Milli araya gerçekten ihtiyacımız vardı. Belirli mevkilerde önemli oyuncularımızın ciddi sakatlıkları vardı ve onların iyileşmesi adına önemli bir periyottu" dedi.

Uçar, Kayserispor'un transfer tahtasının transferin son günü açıldığını hatırlatarak, "Transferlerin birçoğu bireysel antrenmanla bize katılmışlardı, onların takımsal antrenman eksiklikleri vardı. O eksikleri kapatmak adına verimli bir periyot oldu" diye konuştu.