Kayserispor Teknik Direktörü Uçar'dan sporda şiddetin önlenmesi için sağduyu çağrısı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un teknik direktör Recep Uçar, spor sahalarında yaşanan şiddet olaylarının birçok nedeni olduğunu söyledi.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in bu ülkenin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olduğunu belirtti.

Meler'in daha iyi kariyerlere sahip olacağına inandığını belirten Uçar, "Daha yaşı genç. Ona karşı yapılan saldırıya çok üzüldük. Türk futbolu adına tasvip edebileceğimiz bir olay değil. En kısa sürede hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tekrar maç yönetirken görmek istiyoruz. Umarım bu gibi tatsız olaylar bir daha yaşanmaz. Bir daha böyle bir olayla karşı karşıya gelinmemesini arzuluyorum." dedi.