Kayserispor - Trabzonspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Kayserispor - Trabzonspor Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig’de heyecan hız kesmeden devam ederken futbolseverlerin gözü bu akşam oynanacak Kayserispor - Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi. Ligin 25. haftasında sahaya çıkacak iki ekip, kritik puanlar için mücadele edecek. Taraftarlar ise maç öncesinde en çok Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? ve Kayserispor - Trabzonspor muhtemel 11’ler sorularının yanıtını araştırıyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar, maç saati, yayın bilgisi ve muhtemel kadrolar.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanacak olan Kayserispor - Trabzonspor mücadelesi 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Kayseri’de oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek. İki takım da ligde kritik puanlar için sahaya çıkacak.

Maç Tarih Saat Stadyum Kayserispor - Trabzonspor 9 Mart 2026 20.00 RHG Enertürk Stadı

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçın yayın bilgisi. Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, saat 20.00’de ekran başında olacak.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ

Kritik mücadelede düdük Cihan Aydın’da olacak. RHG Enertürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Aydın’ın yönetimi futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

TRABZONSPOR’DA EKSİK VE KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Trabzonspor’un 21 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Tim Jabol Folcarelli ve Benjamin Bouchouari yer almadı.

Öte yandan bordo-mavili ekipte bazı oyuncular sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyememe ihtimali bulunuyor.

Trabzonspor’da Kart Sınırındaki Futbolcular

Stefan Savic

Christ Oulai

Folcarelli

Muçi

KAYSERİSPOR’DA EKSİK OYUNCULAR

Zecorner Kayserispor cephesinde de sakat oyuncular dikkat çekiyor. Kayseri temsilcisinde sakatlıkları bulunan bazı isimler bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.

Majid Hosseini

Yiğit Emre Çeltik

Lionel Carole

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde teknik ekiplerin sahaya sürmesi beklenen Kayserispor - Trabzonspor muhtemel 11’ler şu şekilde:

Zecorner Kayserispor Muhtemel 11

Bilal

Brenet

Semih

Denswil

Ramazan

Bennasser

Benes

Cardoso

Makarov

Mane

Chalov

Trabzonspor Muhtemel 11

Onana

Pina

Savic

Batagov

Mustafa

Oulai

Ozan

Muçi

Zubkov

Augusto

Onuachu

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 57 kez karşı karşıya geldi.

İstatistik Sayısı Trabzonspor Galibiyet 34 Beraberlik 14 Kayserispor Galibiyet 9

Trabzonspor rakip fileleri toplamda 107 kez havalandırırken bu gollerin 72’sini kendi sahasında kaydetti. Kayserispor ise Trabzonspor ağlarını 60 kez sarstı.

Kayseri’de Oynanan Maçların Sonuçları

Trabzonspor galibiyet: 14

Beraberlik: 8

Kayserispor galibiyet: 6

Bu istatistikler karşılaşmanın rekabet seviyesinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta?

Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Lig 25. hafta karşılaşması 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Kayserispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kayserispor - Trabzonspor maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma Kayseri’de bulunan RHG Enertürk Stadı’nda oynanacak.

Trabzonspor’da hangi oyuncular eksik?

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Tim Jabol Folcarelli ve Benjamin Bouchouari kamp kadrosunda yer almadı.

Kayserispor’da hangi oyuncular forma giyemeyecek?

Kayserispor’da sakatlıkları bulunan Majid Hosseini, Yiğit Emre Çeltik ve Lionel Carole karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kayserispor - Trabzonspor muhtemel 11’ler açıklandı mı?

Karşılaşma öncesinde teknik ekiplerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel kadrolar açıklanmış durumda ve maç saatine yakın netleşmesi bekleniyor.