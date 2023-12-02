Kayserispor, Trabzonspor maçına hazır

Kayserispor, Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Recep Uçar nezaretinde bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Kayserispor, saat 15.00’de özel uçak ile Trabzon’a gidecek.

Geride kalan 13 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kayserispor, toplam 23 puan topladı. Yarın Trabzon’da oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak ve karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Kayserispor’da bu zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.