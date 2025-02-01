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Kayserispor - Trabzonspor maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Spor
  • 01.02.2025 18:18
  • Giriş: 01.02.2025 18:18
  • Güncelleme: 01.02.2025 18:23
Kayserispor - Trabzonspor maçında gol sesi çıkmadı
DHA

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında küme düşme hattındaki Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Ligde 2 maç sonra puan kaybeden Karadeniz ekibi, puanını 26'ya çıkardı.

Kayserispor ise yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimindeki ilk maçından bir puanla ayrılıp 2 maç sonra puanla tanıştı.

Sarı-kırmızılılar puanını 17'ye çıkarıp 16. sıraya tırmandı.

Trabzonspor'da Batista Mendy 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

Bordo-mavililerde yeni transfer Danylo Sikan, ilk maçına 11'de çıkarken 60 dakika sahada kaldı.

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