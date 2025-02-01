Kayserispor - Trabzonspor maçında gol sesi çıkmadı
Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında küme düşme hattındaki Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Ligde 2 maç sonra puan kaybeden Karadeniz ekibi, puanını 26'ya çıkardı.
Kayserispor ise yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimindeki ilk maçından bir puanla ayrılıp 2 maç sonra puanla tanıştı.
Sarı-kırmızılılar puanını 17'ye çıkarıp 16. sıraya tırmandı.
Trabzonspor'da Batista Mendy 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.
Bordo-mavililerde yeni transfer Danylo Sikan, ilk maçına 11'de çıkarken 60 dakika sahada kaldı.