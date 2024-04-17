Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 33. haftada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Burak Yılmaz, çok iyi bir takımla karşı karşıya geleceklerini söyledi.

Yılmaz, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle bu dönemde her maçın zor olduğunu dile getirdi.

Maçlara iyi hazırlandıklarını ve iyi konsantre olduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geldiğimizden beri bir tek Kasımpaşa maçında hem oyunu hem mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Onun dışında ne oyunu ne topu verdik ama çok büyük bir şanssızlığımız var. Çok gol kaçıyoruz. Öyle zannediyorum ki akan oyunda Türkiye liginde en çok gol kaçıran takımız. Bunları düzeltemeye çalışıyoruz. Oyuncularımdan çok memnunum, çok karakterli oyuncular. Baktığınız zaman 2-2,5 yıl kulübün sıkıntılı dönemlerinde bu çocuklar kulübü sırtlamış, omuzlarına almış ve buralara kadar getirmişler, sorumluluk sahibi olmuşlar. Bu dönemde başkanımız, yöneticilerimiz ellerinden geleni yapıyor. Buna şahidim. Her puanın değerli olduğu riskli haftalara girdik. Umutluyum, oyuncularımla gurur duyuyorum. Daha iyi olacağız."