Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu ertelendi
Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'e 11 yıl aradan sonra düşen Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 7 Haziran'a ertelendi.
Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda yapılması planlanan genel kurulda, yeterli çoğunluk sağlanamadı.
Sarı-kırmızılı kulübün genel kurulu, 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
Kayseri ekibi, 14 Mayıs'ta seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığını duyurmuştu.