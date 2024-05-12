Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti: Kayseri'ye zorunlu iniş yapıldı

Kayserispor takımının da bulunduğu uçak, yıldırım isabet etmesi nedeniyle tekrar Kayseri'ye iniş yaptı.

Süper Lig'in 36. haftasında bugün (12 Mayıs Pazar) Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dün (11 Mayıs Cumartesi) Kayserispor kafilesinin bulunduğu uçağa yıldırım isabet ettiğini ve uçağın Kayseri'ye döndüğünü belirtti.

Sonrasında ise Kayserispor kafilesi aynı günün akşam saatlerinde İstanbul'a hareket etti.

Sabuncuoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kayserispor'un uçağına kalkış esnasında yıldırım isabet etti. Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı. Takım ve teknik heyet havalimanında bekliyor. Herkesin sağlık durumu iyi."