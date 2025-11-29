Kayserispor zorlu deplasmandan üç puanla çıktı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde Kayserispor'u konuk etti. Zor günler geçiren iki takımın mücadelesinde deplasman ekibi Kayseri sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Kayseri 12 puana yükselirken Çaykur Rize 14 puanda kaldı.

3. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi. 9. dakikada Mocsi'nin pasında topla buluşan Jurecka'nın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı gitti.

10. dakikada Mendes'in ceza sahası içi sol çaprazından ortasında topa yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 32. dakikada Çaykur Rizesporlu futbolcu Jurecka'nın pasında topla buluşan Rak-Sakyi, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

41. dakikada Zegiri'nin ortasında topla buluşan Sowe'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan deplasman ekibi Laszlo Benes'in 57'nci dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maç sonu Rizeli taraftarlar yönetime ve teknik direktörleri İlhan Palut'u istifaya davet etti.