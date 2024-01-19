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Kayserispor’a para cezası

Ajans Haberleri
  • 19.01.2024 17:45
  • Giriş: 19.01.2024 17:45
  • Güncelleme: 19.01.2024 17:45
Kaynak: İHA
Kayserispor’a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta oynanan Galatasaray-Kayserispor maçından dolayı Kayserispor’a para cezası verdi.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza geldi. Geçen hafta İstanbul’da oynanan Galatasaray-Kayserispor maçı sonrasında disiplin kuruluna sevk edilen Kayserispor’a para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan yapılan açıklamada, "5- 15 Ocak 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Kayserispor Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kayserispor’un 27 Bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi. 

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