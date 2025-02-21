Kayserispor’a PFDK’dan ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor’a kötü ve çirkin tezahürattan dolayı 210 bin TL para cezası verdi.

PFDK’dan, Kayserispor’a para cezası geldi. TFF’nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü’nün, 16.02.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Kayserispor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 210 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kale Arkası Kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi" ifadelerine yer verildi.