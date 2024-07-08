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Kayserispor’da futbolcular dayanıklılık testine girdi

Yeni sezon hazırlıklarını tesislerde sürdüren Kayserisporlu futbolcular dayanıklılık testine girdi.

Ajans Haberleri
  • 08.07.2024 09:20
  • Giriş: 08.07.2024 09:20
  • Güncelleme: 08.07.2024 09:20
Kaynak: İHA
Kayserispor’da futbolcular dayanıklılık testine girdi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar, dün yapılan antrenmanda gruplar halinde dayanıklılık testinden geçti. Oldukça tempolu geçen dayanıklılık testinde oyuncular büyük efor sarf etti.

Oyuncuların zaman zaman zorlandığı görülürken, neşeli olmaları ise dikkat çekti. 
Kayserispor bugün yapacağı çalışmalar ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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