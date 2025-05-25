Kayserispor’da Kayra profesyonel oldu

Kayserispor kulübü, alt yapı futbolcularından Kayra Cihan ile profesyonel sözleşme yaptı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, altyapıdan yetişen Kayra Cihan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme yaptı. 2019 yılında Kayserispor’da filiz lisans çıkarılan 18 yaşındaki Kayra Cihan, 1 Türkiye Kupası maçı, 1 Süper Lig maçı, 39 da akademi maçında görev aldı.

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Kayra Cihan ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.