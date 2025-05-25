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Kayserispor’da Kayra profesyonel oldu

Ajans Haberleri
  • 25.05.2025 17:59
  • Giriş: 25.05.2025 17:59
  • Güncelleme: 25.05.2025 17:59
Kaynak: İHA
Kayserispor’da Kayra profesyonel oldu

Kayserispor kulübü, alt yapı futbolcularından Kayra Cihan ile profesyonel sözleşme yaptı.
Süper Lig takımlarından Kayserispor, altyapıdan yetişen Kayra Cihan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme yaptı. 2019 yılında Kayserispor’da filiz lisans çıkarılan 18 yaşındaki Kayra Cihan, 1 Türkiye Kupası maçı, 1 Süper Lig maçı, 39 da akademi maçında görev aldı.
Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Kayra Cihan ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

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